Live: supporters in de rij bij De Kuip voor huldiging

Twaalf arresta­ties op station Roosendaal: voetbalsup­por­ters gaan flink tekeer in trein

9:18 ROOSENDAAL – Op station Roosendaal zijn in de nacht van zondag op maandag twaalf mannen in leeftijden van 17 tot 21 jaar opgepakt. Het ging om voetbalsupporters die volgens de NS bezig waren met vernielingen en baldadigheden in de trein. Zondag was de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ.