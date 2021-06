LIVE | Stormloop op gele boekjes, Rusland gaat mogelijk vaccinatie-toerisme toestaan

CoronablogNu de GGD's allemaal het gele boekje gaan afstempelen bij een coronavaccinatie loopt het storm bij drukker en uitgever SDU. Gisteren gingen er 50.000 vaccinatieboekjes over de toonbank. Wie geboren is in 1983 kan vanaf vandaag een prikafspraak bij de GGD maken. Coronaminister De Jonge kreeg vandaag in Rotterdam zijn eerste coronaprik. De Jonge spreekt zijn dankbaarheid uit voor iedereen die de vaccinatiecampagne een succes heeft gemaakt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.