LIVE | Stijging aantal coronapatiënten voor het eerst in week, kappers blij met ongeknipte bewindslieden

CORONAVIRUSKappersbond ANKO is blij dat de nieuwe bewindslieden vandaag niet met versgeknipte en -geföhnde kapsels op het bordes stonden. De bond had een van hun leden, een saloneigenares uit Almere, gevraagd met deskundige blik naar de hoofden te kijken. Verder opende sportschool Cardio Fitness Beverwijk vandaag de deuren voor zorgmedewerkers. De sportschool kwam op het idee na berichten over het Erasmus MC in Rotterdam waar de fitnessruimte tijdens de lockdown open is voor zorgpersoneel. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.