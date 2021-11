LIVE | Rutte: Dit verhaal is géén dreigement aan niet-gevaccineerden, het blijft een keuze

Burgemees­ter Depla pleit voor extra maatrege­len als hooligans zich blijven misdragen

Burgemeesters moeten de mogelijkheid krijgen om supportersvakken of desnoods het hele stadion tijdelijk te kunnen sluiten bij wangedrag. Als het aan burgemeester Paul Depla van Breda ligt is dat een van de maatregelen tegen het oplaaiende geweld in en rond de stadions. Ook pleit hij ervoor dat clubs strafpunten krijgen als ze hun veiligheidsbeleid niet op orde hebben.

