LIVE | Rusland stelt twee omikrongevallen vast, aantal in India loopt op naar 21

Advocaten: Holleeder niet het brein achter moord op 'bloedgab­ber’

Willem Holleeder is niet het brein achter de moord op zijn vroegere misdaadpartner Cor van Hout. Die was ten tijde van zijn dood verwikkeld in tal van criminele conflicten. Eén daarvan, een hoogoplopende ruzie over geld met crimineel kopstuk Stanley Hillis, is de meest waarschijnlijke achtergrond van de moord.

3 december