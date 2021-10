LIVE | Rusland breekt opnieuw coronarecords, gevaccineerd Sydney klautert op uit lockdown

Keerpunt Maike reisde tot pandemie de wereld over: ‘Voelde opluchting toen corona alles stillegde’

14 oktober Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het Keerpunt brengen we de komende tijd verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: globetrotter Maike den Uijl (36) kwam eindelijk weer thuis en vond de liefde.