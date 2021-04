LIVE | Run op overgebleven vaccins in België, EMA: Verband tussen trombose en AstraZeneca

Nabestaan­den doodgere­den Jizairis (14) en dader wonen in dezelfde wijk: ‘Ik ga stuk als ik hem tegenkom’

11:48 Een verkeersongeval in november vorig jaar aan de Mathenesserlaan, met de dood van de veertienjarige Jizairis Roberti tot gevolg, leidt tot spanningen in het Nieuwe Westen. De nabestaanden en de veroorzaker van het ongeval wonen in dezelfde wijk. De woning van de verdachte wordt inmiddels extra bewaakt.