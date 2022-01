LIVE | Ruim 38.000 positieve coronatesten in één dag, Tsjechië schrapt vaccinatieplicht 60-plussers

Dichte mistbanken in westen en noorden van het land, lokaal gladde wegen

In het westen en noorden van het land is het deze ochtend al grijs en mistig. En dat blijft de rest van de dag ook zo, meldt WeerPlaza. Op andere plaatsen in het land is het bewolkt. In het zuiden kan de zon zich vanmiddag af en toe laten zien. In mistige gebieden wordt het 4 graden, op andere plekken maximaal een graad of 7.

18 januari