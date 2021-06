LIVE | Rover: Blijf mondkapje dragen in ov!, Filipijnse president dreigt vaccinweigeraars met celstraf

CORONAVIRUSVeel klachten zijn er nog niet, maar reizigersorganisatie Rover ziet wel steeds meer mensen die in trein, bus, tram en metro, hun mondkapje niet dragen. ,,Juist nu het drukker wordt, moeten we dat blijven doen’’, aldus Rover. De Filipijnse president Duterte heeft vaccinweigeraars in zijn land gedreigd met celstraf. ‘Laat je vaccineren of ik gooi je in de gevangenis’, sprak hij tot de bevolking. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. De oudere berichten vind je hier.