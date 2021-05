LIVE | Resultaten FieldLabs over concerten zijn positief en bieden hoop voor de toekomst

Niet naar Cherso, dan maar op eindexamen­reis naar Mallorca (maar wél met avondklok en dichte kroegen)

19 mei Door corona was het al niet het leukste examenjaar ooit, nu valt ook nog eens de traditionele afsluiter van de middelbare schooltijd in het water: de feestvakanties in Cherso gaan niet door. Utrechtse eindexamenleerlingen zijn wanhopig op zoek naar een alternatief.