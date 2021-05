LIVE | Reizen naar Duitsland zonder testuitslag weer mogelijk, veel middelbare scholen blijven nog gesloten

Wachttijd voor operaties kan drastisch verkort worden dankzij een belletje naar zorgverze­ke­raar

28 mei Patiënten die in coronatijd op de wachtlijst staan voor een knie-, heup- of staaroperatie kunnen weken tot zelfs maanden eerder terecht als ze naar hun zorgverzekeraar stappen. Ondanks alle uitgestelde zorg lukt het de verzekeraars ruim 8 op de 10 keer om via bemiddeling mensen sneller geholpen te krijgen.