LIVE | Recordaantal van 7833 nieuwe coronabesmettingen gemeld, totaal ligt nu boven 200.000

Rechter: Nederland hoeft verwarde, gewonde vrouw in Syrisch kamp niet terug te halen

11:43 De Nederlandse staat hoeft geen poging te ondernemen om de zwaargewonde en verwarde Nederlandse vrouw Chadia B. terug te halen uit een detentiekamp in Syrië. Dat heeft de rechtbank Den Haag vanochtend besloten in een kort geding dat namens de vrouw was aangespannen tegen de overheid.