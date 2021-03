LIVE | Recordaantal patiënten in Bulgaarse ziekenhuizen, aantal besmettingen Duitsland blijft dalen

Fieldlab optimis­tisch over festivalzo­mer: ‘Politiek moet het aandurven’

20 maart Met bijna zeven proefevenementen achter de rug is Fieldlab Evenementen voorzichtig optimistisch over de komende zomer. Volgens programmamanager Pieter Lubberts is het mogelijk om vanaf mei of juni weer veilig evenementen te organiseren, maar daarin heeft de politiek wel de regie.