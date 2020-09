LIVE | Recordaantal nieuwe besmettingen wereldwijd: meer dan 300.000 in 24 uur

CORONAVIRUSHet aantal coronabesmettingen in Nederland is vandaag met 1087 gestegen. Dat is een lichte daling ten opzichte van gisteren, toen 1231 besmettingen werden geconstateerd. Het RIVM waarschuwt wel dat extra maatregelen nodig zijn als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen. Ook vandaag lees je alles rond de coronacrisis in ons liveblog.