LIVE | Rechtszaken gaan door ondanks maatregelen, Maori vragen prikweigeraars andere haka te dansen

CORONAVIRUSDe Oostenrijkse politie is vannacht begonnen met controles op de lockdown voor ongevaccineerde mensen. Overtreders wachten zware boetes. De horecaondernemers in Breda sloten gisteravond hun restaurants en cafés wel op tijd. Afgelopen etmaal zijn er 12.052 positieve coronatests bijgekomen. Op de ic’s liggen 377 ernstig zieke mensen met Covid-19. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Vorige berichten vind je hier.