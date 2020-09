LIVE | Rechtszaak tegen verdachten moord advocaat Wiersum hervat

Nog eventjes goed nazomeren, maar dan wordt het toch écht herfst

19 september Het wordt heerlijk nazomerweer dit weekend, al kan er wel een stevig windje staan. Uit de wind, in het zonnetje op het terras, is het echter heerlijk toeven. Daarbij wordt het volgend weekend een stuk minder lekker weer, dus is het zaak nu nog even te genieten.