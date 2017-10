LIVE: Recherche zoekt op plek rond gevonden rugzak

Gevonden jas Huis ter Heide is van Anne Faber

16:59 De jas die dinsdag was gevonden in Huis ter Heide is inderdaad van de vermiste Anne Faber (25). Volgens de politie blijkt dat uit de eerste onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De jas lag in de berm in de buurt van de Amersfoortseweg.