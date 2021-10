LIVE | PvdA wil dat OMT met spoed bijeenkomt, Corona-uitbraak in noodopvang Goes: 49 besmettingen

coronavirusVan de 320 bewoners in de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes zijn 49 positief getest op het coronavirus. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en mogen het terrein niet af. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen naar 748. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.