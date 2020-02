LIVE: Proces rond liquidatie bende Ridouan Taghi hervat

Zwaarbewapende agenten staan deze ochtend op iedere straathoek in de buurt van de rechtbank en houden de boel nauwlettend in de gaten. De advocaten van kroongetuige Nabil B. zijn niet aanwezig in de rechtbank en volgen het proces via een video-verbinding. Ook blijven ze uit veiligheidsoverwegingen anoniem en afgeschermd en is hun stem zelfs vervormd wanneer zij spreken. Een unicum in Nederland.

Taghi werd eind december 2019 na een jarenlange vlucht in Dubai aangehouden en vrijwel meteen naar Nederland overgebracht. Sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Razzouki werd in februari in Colombia aangehouden in een flat en zit daar sindsdien in de gevangenis. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dat kan nog maanden duren. Vanwege veiligheidsredenen is er volgende week vrijdag voor Taghi een aparte procesdag georganiseerd. Volgens de rechtbankvoorzitter was dit vanwege logistieke redenen de enige optie.