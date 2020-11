LIVE | Portugal roept noodtoestand uit, nog geen Nederlandse avondklok

Op drukke vrijdag­avond weer twee spoedhul­pen dicht voor coronapa­tiën­ten

6 november Op de drukke vrijdagavond zijn twee spoedhulpen gesloten. Die van het IJsselland in Capelle aan den IJssel alleen voor patiënten van wie het zeker is dat zij corona hebben, die van het Ikazia in Rotterdam voor alle patiënten die niet al bekend zijn. Begin deze week sloten vier van de vijf eerste hulpen tegelijkertijd, wat reden was om de hulp van het leger in te roepen. Vandaag ging dit verzoek officieel uit.