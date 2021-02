LIVE | Politiemacht maakt einde aan ‘coronafeest’ op woonwagenkamp Nijmegen, GGD stopt tijdelijk met coronablaastest

CoronavirusDe blaastest, die een belangrijke rol moet gaan spelen in de Nederlandse teststrategie, wordt door de GGD voorlopig niet gebruikt. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen in Amsterdam. Ondertussen noteerde het RIVM vandaag 4.229 positieve testuitslagen. Dat zijn er meer dan gemiddeld over afgelopen week. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.