Live: Politie verbiedt demonstratie Zwarte Piet in Dokkum

André (105): Ik wil de oudste man van Nederland worden

12:21 Slingers en taart voor André du Pon uit Vlaardingen. Hij is vandaag namelijk 105 jaar oud geworden. Hij is nog niet de oudste Nederlander, dat is Eelke Bakker (107) uit Dokkum, maar de Vlaardinger haalt hem maar wat graag in. Zijn geheim? ,,Elke dag twee Tuc-crackertjes en een bessenjenever".