LIVE | Ouderenbond: Maak boosterprik zonder afspraak mogelijk, Japan voert vaccinatietempo op

CoronavirusOngevaccineerde Oostenrijkers mogen tijdens de feestdagen toch samenkomen, meldt de regering. De versoepeling van de lockdown geldt alleen tussen kerst en Nieuw Jaar. Wie niet is ingeënt, zit in Oostenrijk al vijf weken verplicht binnen. Ouderen in Japan krijgen sneller hun boosterprik. In plaats van acht maanden na hun laatste vaccinatie kunnen zij de aanvullende doses al na zes maanden halen. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.