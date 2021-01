LIVE | Ook huisartsen met prioriteit gevaccineerd, al bijna 240.000 mensen ingeënt in Duitsland

Diverse aanrijdin­gen in dichte mist, ook glad op de weg

1 januari Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere aanrijdingen gebeurd in de dichte mist. Het zicht is in de regio Haaglanden zeer slecht, zo twittert de politie. Die raadt aan de snelweg te mijden. De politie kan op dit moment nog niet veel meer zeggen over de ongevallen.