LIVE | 'Ongevaccineerde zwangere vrouwen belanden vaker op ic door deltavariant’

Cao-deal voortgezet onderwijs, maar toch dreigen acties

14 oktober Personeel in het voortgezet onderwijs krijgt er dit jaar nog eenmalig én op vaste basis geld bij. Maar om de problemen in het middelbaar onderwijs - zoals hoge werkdruk - structureel aan te pakken, is volgens de vakbeweging veel meer geld nodig.