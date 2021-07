LIVE | Onderzoekers: Sterftecijfer India ligt mogelijk tien keer hoger, Australiër ontsnapt uit quarantaine

CoronavirusAmerikaanse onderzoekers hebben berekend dat het totale aantal coronadoden in India tien keer hoger ligt dan officieel is bekendgemaakt. Tussen de 3,4 en 4,7 miljoen Indiërs zouden mogelijk overleden zijn aan Covid-19. De Indiase autoriteiten registreerden 415.000 sterfgevallen In Europa zijn sinds het begin van de coronapandemie in totaal al meer dan 50 miljoen besmettingen met het virus vastgesteld, meldt persbureau Reuters. Europa is het eerste werelddeel waar zoveel mensen positief zijn getest. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.