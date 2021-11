LIVE | Onderzoek: Patiënt nul toch op markt Wuhan, VK rouwt om overlijden ‘medische krachtpatser’

Kabinet vraagt OMT om advies over plan horeca voor langere openings­tij­den

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om advies vragen over een plan van de horeca om toch langer open te kunnen blijven. In dat plan zouden gasten die al voor 20.00 uur binnen zijn in de horecazaak, langer kunnen blijven.

17 november