LIVE | OMT: geen meerwaarde voor coronapas in de zorg, Argentijnse grenzen weer open voor toeristen

Red Team stopt ermee: ‘De zorg is nu echt stuk, het kabinet heeft zichzelf vastge­draaid’

‘De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid.’ Met die woorden heft het Red Team zichzelf per direct op. De onafhankelijke corona-adviesclub zegt in een statement op Twitter niets meer bij te kunnen dragen aan het coronabeleid, omdat dat meer gebaseerd is op ‘gezichtsverlies en beeldvorming’ dan op het daadwerkelijk bestrijden van het virus.

1 november