LIVE | Omikron rukt op in Australië: recordaantal overlijdens en besmettingen

Onderwijs haalt opgelucht adem: ‘Beperkin­gen zijn begrijpe­lijk, sluiting echt niet meer’

Het onderwijs reageert verheugd en opgelucht dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven in plaats van louter online. Daarmee is het hele onderwijs weer open. Voor het mbo geldt wel een maximum van 75 mensen per ruimte en twee keer per week zelftesten. Het basisonderwijs alsook de middelbare scholen en buitenschoolse opvang openden maandag hun deuren al.

14 januari