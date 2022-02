LIVE | NS: Minder treinen door personeelsuitval, VS overschrijdt grens van 900.000 coronadoden

Nog bijna 40 getuigen gehoord over fatale mishande­ling Mallorca

In de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca worden de komende maanden nog bijna veertig getuigen gehoord. Dit heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag bepaald. De rechtbank kwam daarmee tegemoet aan een reeks verzoeken van de raadslieden van de in totaal negen verdachten.

4 februari