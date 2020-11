LIVE | NS haalt treinen uit de dienstregeling wegens forse terugloop passagiers

Update Politiebon­den en hoofdcom­mis­sa­ris woedend over ‘opruiende’ teksten jongerenaf­de­ling BIJ1

8 november De Nederlandse politievakbond ACP gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets te doen is tegen de 'opruiende' teksten van Radicaal, een jongerenorganisatie die verbonden is aan de politieke partij BIJ1. De jongerenafdeling heeft zich op social media negatief uitgelaten over het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen. Ook hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie is woedend.