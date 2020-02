LIVE | Nog meer besmettingen op cruiseschip Japan, noodziekenhuis Wuhan stroomt langzaam vol

Rijkswater­staat liet afval storten in zandwinge­bied Over de Maas: ‘Ernstig milieude­lict’

In de plas van zandwingebied Over de Maas bij Alphen is de afgelopen maanden op last van de top van Rijkswaterstaat een half miljoen ton granuliet gestort. Verschillende deskundigen spreken van een groot risico en noemen de stort een ernstig milieudelict.