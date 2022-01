LIVE | Nieuw weekrecord: 242.961 positieve coronatests, aantal ziekenhuisopnames blijft dalen

Ali (16) droomde ervan de nieuwe Cristiano Ronaldo te worden, maar stierf door een kogel

Terwijl nog veel onduidelijk is over de toedracht van de schietpartij waardoor Armando ‘Ali’ Petalo gisteravond om het leven is gekomen in Amsterdam is de buurt in shock door de dood van de zestienjarige. ‘Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen’.

17 januari