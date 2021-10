LIVE | Nieuw risiconiveau: coronasituatie in heel Nederland is zorgelijk

Zo wordt Coming Out Day vandaag gevierd in Nederland

11 oktober Het is vandaag de Internationale Coming Out Day, de dag waarop wordt stilgestaan bij het moment dat een lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse persoon (lhbti+) openlijk uit de kast komt. In steeds meer Nederlandse gemeenten wordt de regenboogvlag gehesen én zijn er activiteiten.