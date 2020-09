LIVE | Negatieve Covid-test niet meer nodig in Griekenland, vandaag weer persconferentie met laatste cijfers

CORONAVIRUSNederlanders hoeven bij aankomst in Griekenland niet langer een negatieve Covid-19-test te overleggen. Nederland is geschrapt van de lijst met landen waarvoor deze maatregel geldt. En de drie ziekenhuizen in Nederland die een coronavaccin gaan testen, hebben daarvoor nauwelijks nog proefpersonen nodig. De voorbije dagen hebben zich voldoende mensen gemeld voor de 135 beschikbare ‘plekken’. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.