LIVE | Nederland viert zonnige Koningsdag vanuit huis. Volg alle festiviteiten via ons liveblog

Boete voor cosmeti­sche kliniek: is ontharen medische noodzaak of niet?

8:25 De basisregel lijkt duidelijk: geen contactberoepen wegens corona. Maar de praktijk is weerbarstiger, blijkt bij een kliniek voor cosmetische geneeskunde in Maastricht. Want ja, meent arts Pascal Meijer, ontharen kán medisch noodzakelijk zijn. Toch is hij nu op de bon geslingerd.