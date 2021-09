LIVE | Nederland passeert grens van 2 miljoen positieve tests, burgemeesters positief over QR-polsbandjes

Gemengde reacties op horecaba­zen die coronapas controle­ren: 'Zouden meedoen aan verdeeld­heid’

25 september Hoewel iedereen vanaf 13 jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben voor een bezoek aan een restaurant, theater, bioscoop of stadion, wordt daar niet altijd op gecontroleerd. ,,We zijn te klein om constant iemand bij de deur te hebben”, legt een Rotterdamse uitbater uit. Andere horecabazen die wél controleren, krijgen soms te maken met annuleringen en bedreigingen. Later op de avond kampte de CoronaCheck-app met overbelasting.