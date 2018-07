LIVE: Nederland maakt zich op voor mogelijk heetste dag ooit

Vier tips van de expert: wat te doen met warm weer?

8:55 Thermofysioloog Koen Levels uit Nijmegen werkt op Sportcentrum Papendal in Arnhem. Hij zorgt ervoor dat de olympische sporters zich zo goed mogelijk voorbereiden op de warmte tijdens de Olympische Spelen in Tokyo, Japan, in 2020. ,,Daar is het weer vergelijkbaar met hier nu, maar dan met een veel hogere luchtvochtigheid.''