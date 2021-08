LIVE | ‘Nederland kocht te veel sneltests en blijft ze kopen', nieuw record besmettingen en doden Sydney

Update Politie excuseert zich na fout: oud-profvoet­bal­ler Jergé Hoefdraad niet overleden

2 augustus Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) is niet overleden, zoals de politie eerder vandaag meldde. De Amsterdammer ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. De voetballer werd gisterochtend op een feest in een bedrijfspand in Amsterdam neergeschoten. Volgens de politie had hij geprobeerd een ruzie te beëindigen door ‘ertussen te springen'.