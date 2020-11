LIVE | Nederland gaf honderden miljoenen euro's uit aan import mondmaskers

Jan (56) werd geboeid en geblind­doekt afgevoerd alsof hij een drugsbaron was

4 november Jan Kuipers (56) werd zondag geboeid en geblinddoekt als een drugsbaron afgevoerd door een zwaarbewapend arrestatieteam. Maar hij was, zegt hij, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. „Ik besef nu pas wat me is overkomen.”