LIVE | Nederland doneert slechts een fractie van beloofde vaccins aan WHO

coronavirusRuimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk vraagt alle medewerkers om een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag. Dat druist in tegen de Nederlandse regels, maar het centrum zegt dat die niet gelden. Bovendien is het personeel niet verplicht tot vaccinatie, maar kan zich ook laten testen. De vaccinatieplicht van gemeentelijk personeel in New York kan niet overal op bijval rekenen. De grootste politiebond van de stad stapt naar de rechter. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.