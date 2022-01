LIVE | Nederland doneerde 27 miljoen vaccins, Texaanse vervoert besmette zoon in kofferbak

Afghaanse gezinnen eisen via rechter evacuatie door Nederland: ‘Deze mensen verkeren in levensge­vaar’

Vier Afghaanse gezinnen eisen vandaag in een kort geding tegenover de staat dat Nederland hen zo snel mogelijk uit Afghanistan haalt. De gezinnen, in totaal 17 mensen onder wie 10 kinderen, staan op de evacuatielijst. ,,We spreken hier over een levensbedreigende situatie. Dit had niet juridisch afgedwongen moeten worden.”

