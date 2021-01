LIVE | Mogelijk toch anti-Rutte protest op Museumplein, 80 procent ouders bang voor langere sluiting scholen

Heeft het virus vrij spel in de Biblebelt? ‘Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger aangeschre­ven’

16 januari De meeste Nederlanders halen de prik tegen corona liever vandaag dan morgen. Op de Biblebelt denken veel gelovigen daar anders over. Zij leggen hun lot liever in handen van God, op wie zij vertrouwen. Nergens is de vaccinatiegraad zo laag als in deze strook van christelijke gemeenten. Heeft het virus hier straks vrij spel?