LIVE | Moderna vraagt begin juni gebruik vaccin voor tieners aan, versoepeling mogelijk al op 5 juni

CORONAVIRUSHet Amerikaanse biotechbedrijf Moderna gaat begin juni aan de Europese instanties toelating vragen voor de toediening van zijn coronavaccin voor 12- tot 17-jarigen. De Franse topman Stéphane Bancel gaat ervan uit dat alle Europese volwassenen in de zomer hun eerste vaccinatie kunnen hebben gehad. In Nederland gaan de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk al op 5 juni in, aangezien het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen blijft dalen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.