LIVE | Ministerie: ‘Geen gebruikte handschoenen aan Nederland geleverd’, alleen gevaccineerd en getest naar VS

Haagse ‘godfather’ Piet S. legt opmerkelij­ke verklaring af in zaak rond afgeperste fruithan­del De Groot

25 oktober De Haagse ‘godfather’ Piet S. heeft een opmerkelijke verklaring afgelegd in de zaak rond de afgeperste en door aanslagen geteisterde fruithandel De Groot uit Hedel. Volgens Piet S. werd hij benaderd om te bemiddelen in een conflict over een partij zoekgeraakte cocaïne.