LIVE | Ministerie extra beveiligd in aanloop naar coronapersconferentie

Geen verkeers­lei­der, dus ook geen treinen tussen Arnhem, Utrecht en Rhenen: ‘Bijzonder vervelend’

In de ochtendspits rijden dinsdag geen treinen tussen Arnhem en Utrecht omdat er geen verkeersleiding beschikbaar is. Ook tussen Utrecht en Rhenen ligt het treinverkeer er tussen 07.00 en 09.00 uur uit. De Nederlandse Spoorwegen (NS) zet geen vervangend busvervoer in.

6:48