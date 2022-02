LIVE | Minister vraagt nachthoreca af te zien van actie, hoogste Duitse hof staat prikplicht toe

video Precies een jaar geleden stond heel Nederland op de schaatsen: is er nog hoop voor dit jaar?

Nederland zag er in februari 2021 heel anders uit dan in dezelfde maand dit jaar. Met dank aan sneeuwstorm Darcy zagen we Nederland bedekt onder een deken van sneeuw. Uiteindelijk stond heel Nederland op de schaatsen. Daar lijkt dit jaar in de verste verte geen sprake van. Of is er toch nog hoop?

10 februari