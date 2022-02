LIVE | Minister: Stemmen op gemeenteraden kan veilig, betogers Nieuw-Zeeland blijven ‘dagenlang’

arrestaties Actievoer­der Sterrebos doet live verslag vanuit boom: ‘Ze rijden alles kapot, hartver­scheu­rend’

De politie heeft vanochtend drie personen aangehouden in het Sterrebos, naast VDL Nedcar in Borne. Actievoerders bezetten het bos sinds 28 januari in een poging de voorgenomen kap van het bos te voorkomen. Volgens de actievoerders zelf zijn er vier mensen opgepakt.

13:29