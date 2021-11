LIVE | Minder geparkeerd door thuiswerk en vroege sluiting horeca, Pfizer test anticoronapil op Russen

Rob Geus rekent af met tv-we­reld: ‘Roem en geld is ideaal­beeld, maar er is niks van waar’

Iedereen lijkt hem te kennen, maar weinigen weten wie Rob Geus echt is, vindt hij zelf. Daarom schreef hij een boek over zijn leven. ,,Roem en geld, dat is het ideaalbeeld. Nou, ik kan je vertellen: daar is niks van waar.’'

14 november