LIVE | Minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen, 32.000 positieve testen

Rob (41) werd naakt en schreeu­wend in een auto gevonden: ‘Geen idee wat ik aan het doen was’

Als hij, na twintig jaar trouwe dienst, midden in coronatijd ontslagen wordt, slaat de bodem weg onder het bestaan van Rob G. (41) uit Neede. Politiemensen treffen hem in het voorjaar van 2021 twee keer spiernaakt, met alleen een cockring om, aan in de buurt van Markelo.

13 januari